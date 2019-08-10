إغلاق منتجع ديزني في شانغهاي جراء الإعصار ليكيما

أُغلق اليوم السبت منتجع ديزني في شانغهاي، بما في ذلك شانغهاي ديزني لاند، لدواعي السلامة مع تأثر المدينة بالإعصار ليكيما.



وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق شانغهاي ديزني لاند نتيجة الطقس السيء منذ افتتاحه في يونيو 2016.



وأوضح المنتجع أن الأشخاص الذي حجزوا تذاكر لشانغهاي ديزني لاند اليوم السبت يمكنهم زيارة المنتجع في أي يوم آخر في غضون الأشهر الستة القادمة (أي حتى 10 فبراير 2020).



أما بالنسبة لهؤلاء الذين اشتروا تذاكر للعرض الموسيقي "الجميلة والوحش" اليوم السبت، فبوسعهم الاتصال بقنوات شراء التذاكر لتغيير الموعد أو طلب استرداد الأموال.



ودعا المنتجع الزوار إلى مراجعة الموقع الإلكتروني أو التطبيق المحمول الخاص بالمنتجع للتعرف على أحدث المعلومات.