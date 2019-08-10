اليابان: صاروخا كوريا الشمالية لم يشكلا تهديدًا للأمن القومي

أعلنت الحكومة اليابانية أن الصاروخين الباليستيين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية فجر اليوم السبت، لم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لها، ولم يشكلا تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.



وذكرت الحكومة - في بيان نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أنه "لم تصل أي صواريخ باليستية إلى أراضي اليابان أو إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة، مشيرةً إلى أن المقذوفين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية لم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد".



وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت اليوم السبت مقذوفين تعتقد أنهما صاروخان باليستيان باتجاه البحر الشرقي.