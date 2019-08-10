باكستانيون يحتجون ضد قرار الهند بشأن إقليم كشمير

خرج الناس في أنحاء باكستان للاحتجاج على قرار الهند إلغاء وضعية الحكم الذاتي في الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير المتنازع عليه.



وكانت الحكومة الهندية قررت يوم الأربعاء سحب وضعية دستورية خاصة بولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة.



وتتمتع الولاية بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي منذ عام 1949.



وقد تجمع أكثر من 500 متظاهر في قلب العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم السبت، ورفعوا الأعلام الوطنية الباكستانية ودعوا إلى حماية حقوق الناس في كشمير.



وكانت الحكومة الباكستانية قد قررت يوم الخميس سحب سفيرها من الهند ووقف المعاملات التجارية مع البلاد.



وتتنامى المخاوف من تأجج التوترات العسكرية بين البلدين عقب هذه التحركات الأخيرة.