الصليب الأحمر يعلن وصول الشحنة الرابعة من المساعدات لفنزويلا

أعلن الصليب الأحمر وصول شحنة رابعة من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا بهدف دعم هذا البلد في مواجهة الأزمة الإنسانية الحادة التي يجتازها.



وقال رئيس الصليب الأحمر الفنزويلي ماريو فيلارويل، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، "إن هذه المساعدات مخصصة لمن هم في أمس الحاجة إليها، بطريقة محايدة ومستقلّة وغير متحيزة"، مضيفا أن الشحنة تتألّف من 11 طنا من المعدات الطبية والناموسيات والمولدات الكهربائية وقد وصلت إلى ميناء لا جويرا (شمال كراكاس) آتية من بنما.



جدير بالذكر أن فنزويلا، الدولة النفطية، تعاني منذ أكثر من أربع سنوات من أزمة اقتصادية حادة تتسم بتضخم شديد ونقص في البضائع يشمل خصوصا المواد الغذائية والأدوية.



وتعد هذه رابع دفعة من المساعدات تصل إلى فنزويلا التي تلقت ثلاث شحنات أخرى (في أبريل ويونيو ويوليو)، وذلك بموجب اتفاق بين كراكاس واللجنة الدولية للصليب الأحمر.



كما ترسل الصين وروسيا، اللتان تدعمان حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، مساعدات إلى فنزويلا.