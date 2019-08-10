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رياضة

حارس ليفربول يغيب عن كأس السوبر الأوروبية بسبب الإصابة

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
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سيغيب البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول عن مباراة كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم يوم الأربعاء القادم، أمام تشيلسي وقد تطول مدة غيابه بعد إصابته في ربلة الساق خلال الفوز 4-1 على نوريتش سيتي في افتتاح الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز أمس الجمعة.

وخلال تقدم ليفربول 3-صفر على ملعب أنفيلد اختل توازن بيكر أثناء تسديد الكرة في الدقيقة 36 وسقط على الأرض قبل أن يمسك بربلة ساقه ويستدعى الجهاز الطبي.

لكن الحارس البرازيلي غادر الملعب بمساعدة الجهاز الطبي بدلا من الخروج على محفة.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه من المبكر للغاية تحديد مدى خطورة الإصابة لكن بيكر لن تكون لديه أي فرصة لخوض كأس السوبر الأوروبية بين بطلي دوري الأبطال والدوري الأوروبي في اسطنبول.

وأضاف الألماني كلوب "إنها إصابة في ربلة الساق، شعر كما لو أن شيئا صدمه من الخلف، ولن يكون مستعدا للقاء الأربعاء، وبوسعي أن أقول ذلك بالفعل، وهذا ليس بالأمر الجيد لكننا سنبحث عن حل وسنمضي قدما.

وأكد انه بجب أن نحدد أولا مدى خطورة الإصابة وبعدها نتعامل مع الموقف، ولن يلعب في كأس السوبر من خلال خبرتي أستطيع قول هذا الأمر.

وشارك الإسباني أدريان، الذي تعاقد معه ليفربول في صفقة مجانية يوم الاثنين الماضي، بديلا للحارس أليسون في أول مباراة له مع الفريق.

وقال كلوب "أدريان حارس جيد يتمتع بالهدوء عند استحواذه على الكرة كما أنه متميز في التصدي للتسديدات لهذا قمنا بضمه.

وقال "إنه حارس مفعم بالثقة ولم ينضم الينا للجلوس على مقاعد البدلاء لقد عبر عن جاهزيته"، متابعا "في مواقف مثل التي شاهدناها فاننا كنا نرغب في التعاقد مع حارس صاحب خبرة لعب كثيرا في الدوري الممتاز إنه في 32 من عمره ويتمتع بالهدوء والانضباط الانفعالي أيضا يجيد اللعب بقدميه وهو أمر مهم بالنسبة لنا".

وخاض أدريان (32 عاما) 125 مباراة مع وست هام يونايتد قبل أن يتركه في نهاية الموسم الماضي وعبر كلوب عن ثقته في قدرة الحارس الجديد على التأقلم مع ليفربول.

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