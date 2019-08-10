الحكومة الألمانية تعلق دعمها لمشروعات حماية الغابات في البرازيل

تعتزم الحكومة الألمانية وقف دعم مشروعات لحماية الغابات والتنوع البيولوجي في البرازيل بسبب تزايد القطع الجائر للغابات المطيرة هناك.



وقالت وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتسه، في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "سياسة الحكومة البرازيلية في منطقة الأمازون تثير شكوكا حول ما إذا كانت تنتهج خفضا مستمرا لمعدلات قطع الغابات"، مضيفة أنه يمكن مواصلة التعاون في المشروعات إذا ساد الوضوح في هذا الشأن.



وبحسب بيانات الصحيفة، ستكون الخطوة الأولى وقف دعم بقيمة نحو 35 مليون يورو.



وكانت مبادرة حماية البيئة الدولية التابعة للوزارة خصصت حوالي 95 مليون يورو لدعم هذه المشروعات في عام.2008 وضخت الحكومة الألمانية 55 مليون دولار فيما يسمى بصندوق الأمازون حتى الآن.



ولا يعتزم الرئيس البرازيلي اليميني الجديد، جايير بولسونارو، توسيع مناطق الحماية الطبيعية، بينما يعتزم زيادة قطع الغابات والاستفادة اقتصاديا بشكل أقوى من منطقة الأمازون.



ويرفض العسكري السابق تلقي نصائح من الخارج فيما يتعلق بحماية الغابات.



ويمول صندوق الأمازون، الذي يبلغ حجمه نحو 800 مليون يورو، النرويج وكذلك ألمانيا بجزء ضئيل.



ويهدف الصندوق إلى وقف قطع الغابات المطيرة وتمويل مشروعات إعادة التشجير ودعم السكان الأصليين، إلا أن بولسونارو يخطط لاستخدام مخططات هذا الصندوق أيضا لتعويض المزارعين، وهو ما أثار حفيظة الممولين.