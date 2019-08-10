الحكومة تأمر شركة طيران بإيقاف المشاركين في مظاهرات هونج كونج

أمرت الحكومة الصينية شركة خطوط طيران كاثي باسيفيك بإيقاف موظفيها الذين شاركوا في المظاهرات في هونج كونج عن العمل.



وتقول إن طاقم كاثي الذي شارك في المظاهرات يشكل خطرا على سلامة الطيران.



فقد أصدرت إدارة الطيران المدني الصينية يوم السبت أمرا توجيهيا لشركة الطيران التي مقرها هونج كونج بأن موظفيها الذين شاركوا في المظاهرات لن يسمح لهم بالصعود على متن الرحلات المتوجهة من وإلى أرض الصين الأم بدءا من اليوم الأحد.



كما طالبت سلطة الطيران بأن تقدم كاثي معلومات عن هوية جميع أفراد الطاقم الموجودين على الرحلات التي ستدخل المجال الجوي الصيني بدءا من بعد غد الأثنين.



كما أمرت شركة الطيران بصياغة مقترحات لتعزيز مراقبة السلامة الداخلية بحلول يوم الجمعه.



وتقول سلطة الطيران إن طيارا تابعا لشركة كاثي باسيفيك وجهت إليه تهم بالمشاركة في أعمال شغب ولكنه لم يفصل من مهامه.