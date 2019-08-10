"ترامب" يتسلم رسالة من زعيم كوريا الشمالية ويصفها بـ"الجميلة"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تلقى ما وصفه برسالة جميلة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.



وأكد أنه يمكن أن يعقدا اجتماعا آخر ولكنه لم يفصح عن موعد احتمال حدوث ذلك، مضيفا إن كيم لم يكن سعيدا بالمناورات الحربية المشتركة الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.



فقد أخبر ترامب الصحفيين في البيت الأبيض اليوم السبت أن الرسالة المكونة من ثلاث صفحات وصلت في اليوم السابق. كما وصفها بأنها إيجابية جدا.



كما قلل ترامب من أهمية تجارب إطلاقات الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية بالقول إن جميعها كانت صواريخ قصيرة المدى،



كما أشار ترامب إلى العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، مؤكدا إنه قلق من أن العلاقة بين البلدين ليست جيدة، مضيفا أن الخلاف بين الدولتين بوصفهما حليفتين للولايات المتحدة يضع إدارته في موقف صعب جدا، وأنه يجب على البلدين أن ينسجما مع بعضهما البعض.