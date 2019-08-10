ترامب: لسنا مستعدين لإبرام اتفاق تجاري مع الصين

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، أنه غير مستعد لعقد أي صفقة تجارية مع الصين، مشككا فيما إذا كانت الجولة القادمة من المحادثات المقررة ستتحقق.



ففي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض قال الرئيس الأمريكي: "أمورنا تسير جيدا مع الصين. إننا نتحدث مع الصين. نحن غير مستعدين لعقد أي صفقة ولكننا سنرى ماذا سيحدث".



كما قال إن الولايات المتحدة لن تقوم بأي معاملات مع شركة الاتصالات الهاتفية الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز في الوقت الراهن.



وهناك قلق متنام من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيزداد حدة.



يذكر أن مفاوضين من الاقتصادين الأكبر في العالم اجتمعوا في شنغهاي في أواخر يوليو لأول مرة منذ أن انهارت المحادثات في مايو.



ومن المقرر عقد الجولة القادمة من المحادثات في أوائل سبتمبر، إلا أن ترامب قال "سنرى ما إذا كانت ستلغى".