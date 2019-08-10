رئيسة هونج كونج: الاحتجاجات تؤذي الاقتصاد

أعربت كاري لام رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج عن قلقها حيال الأنشطة الاحتجاجية التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة، بالقول إن أعمال العنف لها تأثير سلبي على الاقتصاد.



فقد عقدت "لام" مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت بعد اجتماع مع بعض قادة الأعمال.



ودعت لام الناس لإنهاء أعمال العنف، قائلة إن هذه الأعمال ألحقت تأثيرا كبيرا بالاقتصاد بما في ذلك السياحة وشركات البيع بالتجزئة.



وحذرت المتظاهرين من أن الحكومة الصينية لن تكتفي بمتابعة الأحداث وتركها تستمر في التدهور دون أن تفعل شيئا.



يذكر أنه يجري التخطيط لاحتجاجات في منطقة سكنية بالجانب الشرقي من جزيرة هونج كونج وفي حي تجاري في شبه جزيرة كولون يومي السبت والأحد.