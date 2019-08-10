ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات بالهند لـ35 قتيلًا

ارتفع عدد ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة والانزلاقات الطينية والفيضانات التي ضربت ولاية كيرلا الهندية بجنوب البلاد إلى 35 قتيلًا، حسبما أفادت مجلة الهند، اليوم السبت.



وذكرت "رويترز" نقلًا عن مسؤول بحكومة الولاية، إن هناك مخاوف من مقتل العشرات جراء الانزلاقات الأرضية في منطقتي فاياناد ومالابورام.



وأضاف، أن المنقذين انتشلوا هناك سبع جثث، وأن الحكومة المحلية تخطط لنقل معدات لازمة لعمليات الإنقاذ جوًا إلى هاتين المنطقتين، مشيرًا إلى أن أعمال الإسعاف تتعثر بسبب الظروف الجوية السيئة، وأن القائمين بها يتعرضون لخطر وقوع انزلاقات جديدة.



يذكر أنه تم الإعلان عن مقتل 17 شخصًا وإجلاء 22 ألف من المناطق المنكوبة، وأن مطار كوتشين الدولي المكتظ دائمًا أغلق حتى ما بعد ظهر يوم الأحد المقبل، على أقل التقدير.



وهذا الأسبوع، ضربت الفيضانات أيضًا ولاية مهاراشترا المجاورة لكيرلا، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للضحايا في الولايتين ما لا يقل عن 40 قتيلًا، إضافة إلى تشريد أكثر من 400 ألف شخص.