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عالم

الصين تصدر تحذيرا باللون البرتقالى مع هبوط الإعصار ليكيما

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:32 ص
الصين تحذر من إعصار
الصين تحذر من إعصار ليكيما
وكالات
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أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، صباح اليوم السبت، تحذيرا باللون البرتقالي من الإعصار ليكيما، الذي هبط في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين.

وفي حوالي الساعة 1:45 صباحا هبط مركز الإعصار ليكيما، وهو الإعصار التاسع لهذا العام، في مدينة ونلينغ في مقاطعة تشجيانغ، مع سرعة قصوى للرياح بلغت 187 كيلومترا في الساعة.

وتراجع الأعصار الشديد إلى إعصار في الساعة الخامسة صباحا مع سرعة قصوى للرياح بلغت 144 كيلومترا في الساعة.

وأوضح المركز أن الإعصار سيتجه شمالا بسرعة تقارب 15 كيلومترا في الساعة، حيث ستضعف قوته تدريجيا، مضيفا أنه سيجتاح مقاطعتي تشجيانغ وجيانغسو قبل أن يهبط مرة أخرى في المناطق الساحلية الجنوبية بشبه جزيرة شاندونغ في وقت متأخر من يوم الأحد.

ويتوقع خلال يومي السبت والأحد أن يجلب الإعصار ليكيما أمطارا غزيرة في شانغهاي ومقاطعات تشجيانغ وجيانغسو وأنهوي وشاندونغ.

كما حذر المركز من الرياح القوية في تايوان وفوجيان وتشجيانغ وشانجهاي وجيانجسو.

ونصح المركز السكان في المناطق المتأثرة بالإعصار بتجنب الأنشطة الخارجية، ودعا السلطات المحلية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الفيضانات المفاجئة والانزلاقات الطينية والانهيارات الأرضية المحتملة الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

ولدى الصين نظاما للتحذير من الطقس السيء مرمزا بأربعة ألوان مختلفة، حيث يعد الأحمر أخطرها يليه البرتقالي ثم الأصفر والأزرق.

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