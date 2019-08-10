توقعات بمظاهرات جديدة في هونج كونج للأسبوع العاشر

يعتزم متظاهرون مناهضون للحكومة في هونج كونج الخروج إلى الشوارع اليوم السبت، في عطلة نهاية الأسبوع العاشرة على التوالي على الرغم من الحظر المفروض على التظاهر، الأمر الذي قد يسفر عن حدوث اشتباكات بين الجانبين.



وتقررتنظيم مسيرات إلى حي "تاي بو " في منطقة "نيو تيريتوريز" الساعة 3 مساء (0700 بتوقيت جرينتش) وفي وقت لاحق في وونج تاي سن في منطقة كولوون.



ورفضت الشرطة منح المتظاهرين خطاب "عدم ممانعة" الأمر الذي يعني أن مظاهرات اليوم لن تعتبر تجمعات قانونية.



وشهد الموقعان اشتباكات قوية بين الشرطة والمتظاهرين في الأسابيع الماضية.



ومن المتوقع أيضا أن يعود المتظاهرون إلى مطار هونج كونج الدولي حيث ينظم العشرات اعتصاما لمدة ثلاثة أيام لجذب الاهتمام العالمي بقضيتهم.



وبدأت الاحتجاجات في هونج كونج في 9 يونيو ضد مشروع قانون مثير للجدل كان سيسمح بتسليم المطلوبين المشتبه بهم إلى البر الرئيس للصين.