رئيسة سلوفاكيا ستحصل على الجائزة الأوروبية للثقافة السياسية

ستحصل الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا على الجائزة الأوروبية للثقافة السياسية لهذا العام اليوم السبت في مدينة أسكونا السويسرية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السلوفاكية أمس الجمعة.



كل عام، تحدد مؤسسة هانز رينجير هوية الفائز بهذه الجائزة النقدية، التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو (56023 دولار أمريكي)، والتي يتم تقديمها في حفل خاص يعقد في أسكونا في أول يوم سبت في أغسطس.



ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي المنتهية ولايته دونالد توسك، ومحافظ البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته ماريو دراجي، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. وكان الفائز بالجائزة العام الماضي المؤرخ الأسترالي السير كريستوفر مونرو كلارك.



ومن المتوقع أن تشارك كابوتوفا أيضا في مناقشة حول التنمية الأوروبية يوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السلوفاكية، نقلا عن مكتب الرئاسة السلوفاكية.