إجلاء 651 شخصًا إثر تساقط أمطار غزيرة فى بكين

جلت مدينة بكين 651 شخصًا وأغلقت 94 موقعًا سياحيًا حتى الساعة الـ6:00 مساء أمس الجمعة مع اجتياح أمطار غزيرة العاصمة.



وأصدرت مدينة بكين إنذارا باللون الأزرق من الكوارث الجيولوجية في الساعة الـ4:00 مساء، مع إنذار باللون البرتقالي من العواصف المطيرة في الساعة الـ2:50 في حي مييون بضواحي شمالي المدينة.



وذكر مكتب الأرصاد الجوية في مدينة بكين أنه حتى الساعة الـ6:00 مساء يوم الجمعة، شهدت المدينة هطولا للأمطار بلغ متوسط منسوبها 11.1 ملليمتر، مع تساقط أكثر من 188 ملليمترا في عدة أجزاء في حي مييون.



وقد حذرت السلطات المحلية المواطنين المحليين بالبقاء بعيدا عن الأنهار والمناطق الجبلية علاوة على المناطق ذات المخاطر الخفية.



ويبدأ موسم الأمطار في شمالي الصين من أواخر يوليو إلى منتصف أغسطس.



هذا ولدى الصين نظاما للتحذير من الطقس السيء مرمزا بـ4 ألوان، حيث يعد الأحمر أشدها خطورة، يليه اللون البرتقالي ثم الأصفر والأزرق.