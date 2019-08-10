الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 مواطنين شرقى القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أربعة مواطنين أحدهم أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة العيسوية شرقي القدس المحتلة.



وأفادت مصادر، بأن مواجهات اندلعت في شارع الطور بالبلدة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص "المطاطي" وقنابل الصوت صوب الشبان، ما أدى لإصابة شاب من عائلة الياسيني في قدمه قبل أن يتم اعتقاله واعتقال مواطن آخر من عائلة الطويل.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت في ساعة متأخرة من يوم أمس الجمعة أبناء العم محمد هيثم مصطفى ومحمد بكر مصطفى، أثناء تواجدهما في بقالتهما قرب مدخل الضهرة بأول بلدة العيسوية.