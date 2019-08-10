البرازيل تؤكد موافقة واشنطن على تعيين نجل الرئيس سفيرًا

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية البرازيلية، اليوم السبت، أنها حصلت على موافقة من الولايات المتحدة بتعيين إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي، سفيرا للبلاد.



وذكر المكتب الصحفي لوزارة الخارجية، أنه قد تم إرسال طلب "الموافقة"، كما تصفه المشاورات، في آواخر يوليو إلى وزارة الخارجية الأمريكية، وحصلت البرازيل على رد إيجابي.



ووفقًا لما ينص عليه القانون، فإن تعيين إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس جاير بولسونارو، بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ البرازيلي.



وقال إدواردو بولسونارو، عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أروخو، إذا وافق مجلس الشيوخ على تعيينه، فسوف يقول: "بعمل مكثف وشاق".



وأضاف أنه سيكون هناك "اتجاه استراتيجي حقيقي لتعميق التعاون بين البلدين، وتعزيز الأمن والازدهار ورفاه الشعبين البرازيلي والأمريكي".



تجدر الإشارة إلى أن إدواردو بولسونارو، الذي بلغ لتوه من العمر 35 عامًا وهو الحد الأدنى للسن المطلوب لتقلد منصب السفير، وهو نائب برلماني فيدرالي، ويترأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.



وقد تُركت السفارة البرازيلية في واشنطن بدون سفير منذ إبريل عندما قام بولسونارو بإقالة السفير السابق.