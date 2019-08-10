أياكس يعلن تجديد عقد زياش

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، تجديد عقد صانع ألعابه المغربي حكيم زياش، ليستمر مع الفريق لموسمين مقبلين، بخلاف الموسم الجاري.



وبحسب الموقع الرسمي للنادي الهولندي، فإن زياش مستمر في "يوهان كرويف ستاديوم"، حتى يونيو من عام 2022.



وكان من المفترض أن ينتهي عقد زياش بعد عامين، أي في يونيو 2021، قبل أن يقوم أياكس بمده لعام إضافي.







وقاد زياش فريقه أياكس، لتحقيق الثنائية المحلية، كما شارك في تأهل مع منتخب بلاده، إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر مؤخرًا.



