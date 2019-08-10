وزير الدفاع اليمنى: الجيش يقف خلف الرئيس عبدربه منصور هادى

قال وزير الدفاع اليمني فريق الركن محمد المقدشي، اليوم السبت، إن المؤسسة العسكرية بالكامل تقف خلف الرئيس عبدربه منصور هادي.



وأضاف المقدشي في بيان مشترك مع رئيس أركان الجيش: "ما يحدث في عدن هو انقلاب على مؤسسات الدولة، والجيش سيضرب بقوة كل من تسول له نفسه المساس بأمن اليمن ووحدته".



وهزت انفجارات قوية عدن، ليل الجمعة، وسط اشتباكات عنيفة في جبل حديد خور مكسر، وسط المدينة.



وشهدت الاشتباكات استخدام مختلف أنواع الاسلحة في محيط اللواء الرابع حماية رئاسية في اللحوم، شمال عدن.



وقالت مصادر طبية إن ما لا يقل عن 8 مدنيين قتلوا الجمعة إثر تجدد الاشتباكات بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الحكومة في عدن مقر حكومة اليمن المعترف بها دوليًا.