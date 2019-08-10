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تكنولوجيا

تحديث جديد من "أبل ميوزيك".. تعرف على مميزاته

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:20 ص
أبل ميوزيك
"أبل ميوزيك"
وكالات
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جرت شركة "أبل" الأمريكية، تحديثًا على تطبيق الموسيقى "أبل ميوزيك Apple Music"، وذلك على نظام التشغيل "أندرويد"، بشكل تجريبي.

وجلب التحديث العديد من المميزات على التطبيق في الإصدار المُرتقب "iOS 13".

وبموجب التحديث يمكن لمستخدمي أندرويد الاستفادة من الوضع المظلم، وكذلك ميزة مزامنة الكلمات، ووفقًا لموقع "9to5Mac" المتخصص في أخبار منتجات شركة أبل، يُتوقع إطلاقه للجميع وبشكل رسمي عند إطلاق إصدار "iOS 13" في شهر سبتمبر القادم.

ويمكن لمستخدمي التطبيق الاستفادة من ميزة الوضع المظلم ليكون فاتحًا أو غامقًا أو مضبوطًا بواسطة موفر البطارية.

ويشمل هذا التحديث أيضًا إعادة تصميم لواجهة "Now Play" في التطبيق، لإظهار المسارات الحية جنبًا إلى جنب مع الموسيقى، على أن يتم تسليط الضوء على المسار المفتوح مع إمكانية التمرير بين الأسطر، وعند النقر على أي سطر، سيتم نقلك مباشرة إلى توقيته الحالي.

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