فرق لتفتيش ساحات الحرم للتأكد من تصعيد الحجاج إلى عرفات

قال حاتم حسن قاضي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إن حجاج بيت الله الحرام المقيمين في المدينة المنورة وصلوا لصعيد جبل عرفات الطاهر، لأداء ركن الحج الأعظم.



وأوضح قاضي، في تصريحات إلى القناة الأولى السعودية، أن هناك فرق تجوب أكثر من 4000 مسكن بمكة وساحات المسجد الحرام، للتأكد من خلو هذه المساكن من الحجاج وتوجههم لصعيد عرفات لأداء نٌسك الحج الأعظم.



وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تبذل كل غالي ونفيس للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتذليل الصعاب أمام الحجاج وزوار المسجد النبوي.



واستشهد بسرعة الحصول على تأشيرات الحج، التي أصبحت تستغرق ساعات فقط.