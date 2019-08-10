مشرعون أمريكيون يعارضون ترامب بشأن تقليص محتمل للمساعدات الخارجية

عبر أعضاء بارزون بالكونجرس الأمريكي معنيون بالسياسة الخارجية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن معارضتهم العلنية، أمس الجمعة، لمراجعة أمرت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب للمساعدات الخارجية التي يخشى معارضون من أن تقود إلى تقليص حاد للمخصصات المالية لبرامج الصحة وحفظ السلام وغيرهما.



وحث رئيسا وكبار أعضاء لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب مسؤولي مكتب الإدارة والميزانية التابع لترامب بإتاحة الأموال التي تصل إلى أربعة مليارات دولار على الفور.



وكانت السياسة الخارجية، ومنها علاقات ترامب الوثيقة بالسعودية، علاوة على خطط سحب القوات الأمريكية من سوريا وتقليص المساعدات لأمريكا الوسطى، نقطة خلاف بين الرئيس والكونجرس حتى مع الجمهوريين الموالين له في العادة.