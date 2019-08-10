الاحتلال الإسرائيلى يقصف نقطة مراقبة عسكرية لحماس بغزة

أفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف نقطة مراقبة عسكرية لحركة حماس شرقي دير البلح بقطاع غزة.



جاء ذلك تزامنًا مع سماع إطلاق نار في موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي في المنطقة.



وتشير المعلومات الأولية تفيد بوقوع اشتباك مسلح في الموقع.



يأتي هذا في الوقت الذي أضرم فيه مجموعة من المستوطنين، بعد منتصف الليلة الماضية، النيران في 50 بالة قش في قىية الرفاعية شرق يطا جنوب مدينة الخليل.



وأفاد فؤاد العمور منسق لجنة الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل ومسافر يطا، أن المستوطنين اعتدوا على بيت المواطن خالد حسين العمور من سكان قرية الرفاعية والتي تقع بالقرب من شارع 60 الالتفافي، حيث قاموا بأحراق 50 بالة قش وكتبوا شعارات عنصرية وتهديد على جدران البيت.