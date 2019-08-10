قطار شحن سريع جديد يغادر "تشنجدو" جنوب غربى الصين نحو "بودابست"

قالت سلطات النقل المحلية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، إن قطار شحن سريع جديد غادر، أمس الجمعة، مدينة تشنجدو حاضرة المقاطعة، متجهًا نحو العاصمة المجرية بودابست.



وأضافت السلطات المحلية، أن القطار المذكور يحمل على متنه أكثر من 30 ألف طرد بقيمة تساوي نحو 500 مليون يوان (70.8 مليون دولار أمريكي)، فيما من المتوقع أن يعود القطار خلال ثماني ساعات على وصوله بعد رحلته التي تستغرق 15 يومًا.



ومن شأن الطريق الجديد أن يقدم الفائدة لصادرات السلع والبضائع التي تُصنع في سيتشوان إلى دول أوروبية، ويعزز التجارة الخارجية للمقاطعة، وذلك بفضل فعاليته وانخفاض النفقات التشغيلية.



وتعتبر خدمة السكك الحديد "الصينية-الأوروبية" جزءًا مهمًا ضمن مبادرة الحزام والطريق، ومن المتوقع أن تعزز التجارة بين الصين وأوروبا، حيث تعتبر أكبر شريك تجاري للصين.