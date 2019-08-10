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عالم

مسؤول أممى: تغيير طريقة معاملة الأرض "أمر حيوى" فى مكافحة تغير المناخ

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:02 ص
جريدة الدستور
وكالات
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انضم مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، إلى خبراء المناخ الدوليين في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عقب صدور تقرير أممي حول الآثار المدمرة لممارسات استخدام الأراضي الحالية على المناخ.

وقال شتاينر: "ما لم نقم بإجراء تغييرات جريئة في الطريقة التي ننتج طعامنا وندير أرضنا بها، فلن نتمكن من خفض الانبعاثات بما في الكفاية والحفاظ على الاحترار الحراري عند مستوى أقل من 1.5 درجة مئوية".

وحذر تقرير خاص، صادر يوم الخميس الماضي، عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن تغير المناخ والأرض، المجتمع الدولي من وقف الاستغلال غير المسؤول للموارد الطبيعية لكوكب الأرض، أو الوصول إلى نقطة اللاعودة في أزمة المناخ.

وذكر "شتاينر": "أن هذا التحول لن يكون سهلًا، لكنه ضروري، وهو ممكن، والحلول في متناول اليد، والآن يجب علينا توسيع نطاقها عالميًا للعمل من أجل مستقبل خال من الكربون وقادر على التكيف مع المناخ".

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