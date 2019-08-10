برنامج الأغذية العالمى يستأنف توزيع المساعدات فى اليمن

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن برنامج الأغذية العالمي سوف يستأنف عمليات توزيع المواد الغذائية لنحو 850 ألف شخص بالعاصمة اليمنية صنعاء بعد توقف لمدة شهرين؛ بسبب تحويل مسار المساعدات.



ونقلًا عن وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "إن خطوات مهمة وإيجابية اتخذت من قبل السلطات التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها بشأن ضمانات تكفل وصول المساعدات الغذائية الإنسانية إلى الأطفال والنساء والرجال الأشد ضعفًا في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرتها".



في منتصف يونيو، أبلغ المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيسلي، مجلس الأمن الدولي، أن المساعدات الغذائية يجري تحويلها إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بما في ذلك صنعاء.



وفي وقت لاحق من شهر يونيو، بدأ برنامج الأغذية العالمي تعليقًا جزئيًا للمساعدات الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.