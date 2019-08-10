صورة لترامب وهو يرفع إبهامه مع رضيع يتيم فى إل باسو تثير جدالًا

أصبحت صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يبتسم ابتسامة عريضة ويرفع إبهامه في الوقت الذي كانت فيه زوجته ميلانيا تحتضن رضيعًا فقد والديه في حادث إطلاق النار العشوائي في مدينة إل باسو بولاية تكساس مثار حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت ميلانيا الصورة على تويتر.



والتقطت الصورة يوم الأربعاء الماضي في مركز إل باسو الطبي الجامعي أثناء زيارة ترامب لتلك المدينة الحدودية غرب تكساس مع مسعفين وأطباء وأشخاص نجوا من تلك الجريمة التي وقعت يوم السبت الماضي في متجر لوول مارت.



وسافر الرئيس وزوجته في وقت سابق من ذلك اليوم إلى دايتون بولاية أوهايو في زيارة مماثلة لمستشفى من أجل المواساة في أعقاب جريمة إطلاق نار عشوائي دامية بعد 13 ساعة فقط من جريمة إل باسو.



وأدت الجريمتان معًا إلى سقوط 32 قتيلًا من بينهم المسلح الذي ارتكب مذبحة دايتون.



وتفادي ترامب الصحافة خلال زيارتيه للمستشفيين واللتين لم يسمح لوسائل الإعلام بتغطيتها، ولكن البيت الأبيض بث فيما بعد شريطًا مصورًا قصيرًا للزيارتين.



ونشرت السيدة الأولى أيضًا عدة صور على تويتر للزيارة من بينها صورة ظهرت فيها وهي تقف أمام شعار لمركز إل باسو الطبي الجامعي محتضنة رضيعًا عمره شهران قُتل والداه في هجوم وول مارت أثناء حمايتهما له من الرصاص، وفقًا لما قالته تقارير.



ووقف ترامب بجوار السيدة الأولى مبتسما ورافعًا إبهامه، ووقف على الطرفين عمة وعم الطفل الذي كان مبتسمًا أيضًا، ووضع ذراعه على كتف ترامب أثناء وقوف الأربعة لالتقاط الصورة.



ورأى كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي الصورة على أنها إظهار لعدم تعاطف أو احترام الرئيس لوقار هذه المناسبة.