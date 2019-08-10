"ريتا".. الحبيبة المجهولة فى حياة شاعر الجرح الفلسطينى محمود درويش

يقول محمود درويش في قصيدته "ريتا": "وأنا ضعت بريتا سنتين، وهي نامت فوق زندي سنتين، وتعاهدنا على أجمل كأس، واحترقنا في نبيذ الشفتين وولدنا مرتين!".



من هي "ريتا" التي سرقت قلب شاعر الجرح الفلسطسني "محمود درويش" فوصفها أحسن وصف في قصيدته الشهيرة "ريتا والبندقية" التي قام بغنائها مارسيل خليفة ولحنها نصير شمة.



"عفوا لقد لون محمود درويش حياتنا بالأمل وبالوحدة من خلال كلماته الخالدة، وبقي خالدا في قلوبنا وعقولنا وأرواحنا، فله ألف تحية وتحية في رقدته الأبدية".. بهذه الكلمات أعلنت "ريتا" عن نفسها، فهي "تمار بن عامي" راقصة يهودية من أصل بولندي، حضرت بقوة في أكثر قصائد درويش الرومانسية، مثل "شتاء ريتا الطويل"، صاحبة العيون العسلية كما كان يوصفها، ظهرت تمار في فيلم "سجل أنا عربي" للمخرجة الفلسطينية "ابتسام مراعنة"، وقد عرض في تل أبيب وحصل على جائزة الجمهور، وثق عدة رسائل بالعبرية بخط "محمود درويش" ومجموعة صور قديمة تجمعه مع تمار.



قالت في الفيلم إن بداية علاقتها مع محمود درويش بدأت بعد رقصة أدتها في مقر الحزب الشيوعي الإسرائيلي الذي كان درويش عضو فيه قبل استقالته، كان عمرها 16 عاما، ولكنهم افترقا بعدما استدعيت تمار للجندية بسلاح البحرية بالجيش الإسرائيلي.



فى عام 1995 كشف الشاعر العربى محمود درويش لأول مرة عن أنه أحب فى شبابه فتاة يهودية واسمها "ريتا اليهودية" من أب بولندى وأم روسية، دون أن يكشف عن شخصيتها الحقيقية، ألحت عليه الأديبة والصحفية الفرنسية "لور إدلر" فى مقابلة تليفزيونية لكى تعرف حقيقة ريتا التى كتب عنها أجمل قصائده، فأجاب: "لا أعرف امرأة بهذا الاسم فهو اسم فنى ولكنه ليس خالي من ملامح إنسانية محددة وإذا كان يريحك أن أعترف أن هذه المرأة موجودة، فهى موجودة أو كانت موجودة، تلك كانت قصة حقيقية محفورة عميقا فى جسدى".



ظلت هوية الفتاة اليهودية ريتا التى أحبها درويش سر مجهول حتى كشف عنها الفيلم الوثائقى، فقد التقت بها المخرجة فى برلين حيث تعيش، وأن اسمها الحقيقي هو تمار وكانت تعمل راقصة، يعرض الفيلم لأول مرة عددا من خطابات الحب التى كتبها درويش إلى حبيبته تمار باللغة العبرية التى كان يجيدها، ومن بينها خطاب يقول لها فيه: "أردت أن أسافر إليك فى القدس حتى أطمئن واهدئ من روعك توجهت بطلب إلى الحاكم العسكرى بعد ظهر يوم الأربعاء لكى أحصل على تصريح لدخول القدس، لكن طلبي رفض، لطالما حلمت بأن أشرب معك الشاي فى المساء، أى أن نتشارك السعادة والغبطة، صدقيني يا عزيزتي ان ذلك يجيش عواطفي حتى لو كنت بعيدة عنى، لا لأن حبي لك أقل من حبك لى، ولكن لأننى أحبك أكثر، حبيبتى تمار، أؤكد لك مرة أخرى أنني معك، وأنك لست وحدك. ربما ستعانين بسببى، ولكنني أقف إلى جوارك. شكرا لك يا تمار، لأنك جعلت لحياتي طعما. إلى اللقاء. حبيبك محمود".



فى مقابلة أجراها درويش عام 1995 مع الشاعر اللبنانى "عباس بيضون" قال: "إن حرب يونيو 1967 أنهت قصة الحب تلك دخلت الحرب بين الجسدين بالمعنى المجازى، وأيقظت حساسية بين الطرفين لم تكن واعية من قبل تصور أن صديقتك جندية تعتقل بنات شعبك فى نابلس مثلا، أو حتى فى القدس ذلك لن يثقل فقط على القلب ولكن على الوعى أيضا".