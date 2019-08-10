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الرئيس المكسيكى يتعهد بعدم تكرار الأخطاء فى مكافحة الجريمة

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:56 ص
الرئيس المكسيكي أندريس
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
وكالات
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قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الجمعة إن حكومته لن تقع "في فخ إعلان الحرب" على العصابات الإجرامية، بعد يوم من العثور على حوالي 24 جثة في ولاية ميتشواكان غربي البلاد.

وأفاد الرئيس "سنواصل محاربة الجريمة، لكن لن نقع في فخ إعلان الحرب، كما فعل آخرون في الماضي، مما أدى بنا إلى الوضع الحالي المتمثل في انعدام الأمن والعنف".

ولفت لوبيز أوبرادور إلى أن الإستراتيجية الأمنية التي اتبعتها الحكومات السابقة لمكافحة الجريمة وتهريب المخدرات في ولاية ميتشواكان فشلت في رأيه.

وقال إن حكومته ستواصل توفير المزيد من فرص العمل، خاصة للشباب، كجزء من استراتيجيته.

وأعرب لوبيز عن أسفه لاستمرار العنف في البلاد، مشيرا إلى أن إدارته ستعالج جذور المشكلة.

واكتشفت السلطات المكسيكية يوم الخميس رفات 19 شخصا في ثلاثة مواقع مختلفة في أنحاء مدينة أوروابان في ولاية ميتشواكان.

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