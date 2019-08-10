كوريا الجنوبية: الجارة الشمالية أطلقت صاروخان قصيرا المدى

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية بأن الصاروخان اللذان أطلقتهما كوريا الشمالية اليوم حلقا 400 كلم على ارتفاع 48 كلم، كما أوضحت هيئة الأركان المشتركة بكوري الجنوبية اليوم السبت أن الجيش الكوري الجنوبي رصد ما أطلقتهما كوريا الشمالية ويعتقد بأنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى، فقد أطلقت كوريا الشمالية مقذوفين مجهولي الهوية بالقرب من مدينة هام هيونغ الساحلية الشرقية بإقليم هام كيونغ الجنوبي في اتجاه البحر الشرقي في غضون الساعة 5:34 و5:50 على التوالي.



وذكرت الهيئة أن الصاروخين حلقا مسافة حوالي 400 كلم على ارتفاع 48 كلم، بسرعة قصوى للطيران بلغت 6.1 ماخ.



يأتي هذا وسط حالة من الرفض من الجارة الجنوبية اعتراضا على الممارسات المسلحة للجارة الشمالية.