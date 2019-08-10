كوريا الجنوبية تفتح القصور الملكية مجانا لتشجيع السياحة الداخلية

تقرر أن تكون القصور الملكية وضريح جونغ ميو والمقابر الملكية لسلالة جوسون في كوريا الجنوبية، مفتوحة مجانا للجماهير بهدف تشجيع السياحة الداخلية ابتداء من اليوم السبت حتى يوم 25 أغسطس الجاري.



وذكرت إدارة التراث الثقافي أنها ستفتتح 4 قصور ملكية (كيونغ بوك، وتشانغ دوك، ودوكسو، وتشانغ كيونغ) وضريح جونغ ميو، والمقابر الملكية لسلالة جوسون مجانا أمام الجمهور ابتداء من يوم 10 من الشهر الجاري لمدة 16 يوما احتفالا بالذكرى السنوية الـ74 بيوم تحرير كوريا من الاستعمار الياباني.



وتعد هذه هي المرة الأولى منذ أن فتحت القصور والمقابر الملكية لسلالة جوسون مجانا للزوار لمدة شهر واحد في يوليو عام 2015 جراء قلة الزوار على خلفية متلازمة الشرق الأوسط التنفسية(ميرس).



ولكن يتطلب برنامج "النزهة الليلية تحت ضوء القمر"، وزيارة الحديقة السرية في قصر تشانغ-دوك الملكي، حجزا مسبقا بشكل منفصل مع شراء التذاكر.