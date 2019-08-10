سفينة إنقاذ عالقة فى البحر المتوسط منذ أسبوع تنقذ 39 مهاجرا إضافيا

تمكنت سفينة إنقاذ كانت عالقة في البحر المتوسط منذ أسبوع، انتظارًا لسماح أي ميناء لها بالرسو وإنزال 121 مهاجرا كانوا على متنها، من إنقاذ 39 مهاجرا إضافيا في عملية جديدة، حسبما قالت منظمة "أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية على موقع "تويتر" في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.



وقال أوسكار كامبوس رئيس المنظمة على موقع "تويتر": "أوبن ارمز انقذت 39 شخصا من المياه الدولية.. في غضون ذلك، ننتظر ميناء آمنا للرسو".



وكانت سفينة الإنقاذ عالقة قبالة سواحل جزيرة "لامبيدسا" الإيطالية لمدة أسبوع، حيث هدد وزير الداخلية الإيطالي اليميني المتطرف ماتيو سالفيني نشطاء الانقاذ البحرى باحتجاز السفينة إذا دخلت المياه الإقليمية الإيطالية.



كما تخاطر السفن التي تدخل المياه الإقليمية الإيطالية بدون تصريح بالتعرض لغرامة مالية كبيرة.