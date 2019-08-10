الأمين العام للأمم المتحدة يبدى قلقه بشأن الاشتباكات بعدن

أبدى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قلقه العميق اليوم السبت بشأن الاشتباكات العنيفة بمدينة عدن باليمن وحث على وقف العمليات القتالية.



ودعا جوتيريش في بيان أطراف الصراع إلى "إجراء حوار شامل لحل خلافاتها ومعالجة المخاوف المشروعة لكل اليمنيين".



وقالت مصادر طبية يوم الجمعة إن ما لا يقل عن ثمانية مدنيين قتلوا في عدن المقر المؤقت لحكومة اليمن المعترف بها دوليا، وسط تجدد الاشتباكات بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الحكومة.



جدير بالذكر أن جماعة الحوثيين يعرقلون اتفاق السويد القاضي بانسحاب الجماعات المسلحة والحوثيين من الحديدة والسماح بدخول قوافل المساعدات الانسانية الأممية، حيث يعرقل الحوثيين كل المحاولات الأممية لتجنب الارهاب في اليمن، عن طريق إفشال المباحثات.