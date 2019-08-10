الوفاق الليبية تعلن موافقة مشروطة على "هدنة إنسانية" خلال عيد الأضحى

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية يوم (الجمعة) موافقة مشروطة على "هدنة إنسانية" دعت إليها الأمم المتحدة خلال أيام عيد الأضحى.



وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان نشره في صفحته الرسمية على (فيسبوك) اليوم إنه "استجابة لمطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نعلن القبول بهدنة إنسانية محددة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وفق ضوابط".



وتتضمن الضوابط أن "تشمل الهدنة كافة مناطق الاشتباكات بحيث تتوقف تماما الرماية المباشرة وغير المباشرة أو أي تقدم للمواقع الحالية"، و"حظر نشاط الطيران وطيران الاستطلاع في كافة الأجواء وفي كافة القواعد الجوية التي ينطلق منها"، بحسب البيان.



عزت حكومة الوفاق في بياىنها القبول بالهدنة إلى حرصها على "تخفيف معاناة المواطنين" و"تمكين فرق الخدمات الإنسانية من أداء مهامها للنازحين "، بالإضافة إلى صيانة البنية التحتية.