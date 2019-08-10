الحريرى يعلن تطبيق "خطوات أساسية" لتفعيل الوضعين الاقتصادى والمالى

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري جملة "خطوات أساسية" سيعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة من أجل تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة في البلاد.



جاء ذلك في بيان أذاعه الحريري بعد اجتماع بحث الأوضاع المالية والاقتصادية برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رئيس البرلمان نبيه بري والحريري ووزراء المال والاقتصاد والتجارة وحاكم المصرف المركزي ورئيس لجنة المال والموازنة البرلمانية ورئيس جمعية مصارف لبنان.



وقال الحريري، إن الاجتماع "تداول الأوضاع المالية والاقتصادية السائدة لجهة التوصيف الدقيق لها واسبابها المباشرة وغير المباشرة، او الحلول المقترحة لها".



وأضاف "عبر المجتمعون عن ارتياحهم للتطور الحاصل لجهة تنقية الاجواء السياسية والمصالحة والعودة لانتظام عمل المؤسسات، والتشديد على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الاستقرار السياسي والحد من المشاكل".



وأكد الالتزام الواضح باستمرار الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية والاستقرار الائتماني.