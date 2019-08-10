تجهيز 163 موقعا لاستقبال 380 ألف حاج عربى بمشعر عرفات

جهزت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية مخيمات مشعر عرفات لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال 380 ألف حاج عربي من 19 دولة.



وأنهى 149 مكتب خدمة ميدانية تجهيز 163 موقعًا لاستيعاب الحجاج على مساحة تبلغ مليون و500 ألف متر مربع في مشعر عرفات.



وكانت وحدة المتابعة وتقييم الأداء في المؤسسة قد استلمت جميع المخيمات على الطبيعة بمشعر عرفات قبيل ثلاثة أيام، وردصت جميع الملاحظات لسرعة حلها، وتأكدت من تطبيق أصحاب المكاتب لكافة الاشتراطات ورفعت بتقرير لوازرة الحج لتكون جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن.



وأوضح مدير وحدة المتابعة وتقييم الأداء المطوف حاتم أبو العلا أن من أبرز الاشتراطات المطلوب تطبيقها في المخيمات هو تشييد الخيام، وتسوير الأرض، وتوفر أدوات السلامة، وجودة الفرش، والتأكد من توفر الخدمات المطلوبة من قبل مكاتب شؤون الحجاج والشركات وفق المحاضر الموقعة.