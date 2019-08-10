إصابة 12 سائحًا صينيًا فى حادث سير بمدينة فاس المغربية

قالت السفارة الصينية في المغرب إن 12 سائحًا صينيًا أصيبوا، أمس الجمعة، جراء حادث سير وقع في مدينة فاس شمالي المغرب.



وفي نحو الساعة 9 صباحًا، اندفعت شاحنة إلى رصيف مشاة بمدينة فاس القديمة، ما أسفر عن إصابة 12 سائحًا صينيًا كانوا يلتقطون صورًا في الموقع، بينهم اثنان في حالة حرجة، ونقل المصابون جميعًا إلى مستشفى محلي في فاس.



وقالت الشرطة المغربية، إن الشاحنة كانت متوقفة على منحدر، موضحة أن فتى مغربيًا، 15 عامًا، شغل الشاحنة دون إذن مالكها، ما تسبب في اندفاع الشاحنة نحو الرصيف.



وقال لي لي، سفير الصين لدى المغرب، إن مسؤولًا بالسفارة زار المصابين ويساعد على التعامل مع الحادث حاليًا.