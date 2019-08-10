براءة رئيس بنما السابق من تهم التجسس

أعلنت محكمة في بنما، أمس الجمعة، أن الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي غير مذنب بالتهم الموجهة إليه بتهمة التجسس على 150 شخصًا، بمن فيهم السياسيون وزعماء النقابات والصحفيين خلال فترة رئاسته 2009 2014، وأمرت بالإفراج عنه.



وفقًا للحكم الذي قرأه أحد القضاة الثلاثة المعنيين: "فشل المدعون العامون في إثبات نظريتهم، وظهرت شكوك معقولة حول الاتهامات المقدمة".



يذكر أن ريكاردو مارتينيلي هو سياسي بنمي من أصول إيطالية، وفاز بالانتخابات الرئاسية البنمية لسنة 2009 ليتولى رئاسة بنما رسميًا ابتداءً من 1 يوليو 2009 خلفًا للرئيس السابق مارتين توريخوس حتى 1 يوليو 2014، وخلفه الرئيس خوان كارلوس فاريلا، ولكن تم اتهامه في عدد من القضايا.