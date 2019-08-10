مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث تصادم بين زورقين فى المياه اليونانية

أكد خفر السواحل اليوناني، أن زورقين اصطدما ببعضهما البعض مساء أمس الجمعة، في خليج أرجوليك شرقي شبه جزيرة بيلوبونيس اليونانية، ولقى رجلان حتفهما في الحادث، فيما أصيبت امرأة بجروح خطيرة.



وقع الحادث بين بورتو تشيلي وجزيرة سبيتسيس، وهي وجهة شهيرة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وتبعد حوالي ثلاث ساعات عن أثينا.



وأفادت وسائل الإعلام اليونانية، بأن زورقا مطاطيًا يقل 10 سائحين أجانب اصطدم بزورق صيد خشبي يقل ثلاثة ركاب يونانيين، وهم ضحايا الحادث.



وقال باناجيوتيس ليراكيس عمدة سبيتسيس للإعلام المحلي، إن الزورق السريع دهس القارب الخشبي الذي غرق على الفور، ونُقلت المرأة المصابة إلى مستشفي قريب.



وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اليونانية، أن زوارق خفر السواحل، وسيارات الأجرة المائية، وأعضاء وحدة المهام التي تجرى تحت المياه والتابعة للبحرية هرعوا لتقديم المساعدة لعملية الإنقاذ ورصد ما إذا كان هناك أي أشخاص مفقودين في المنطقة البحرية التي وقع فيها حادث التصادم.



ولم يتم بعد توضيح ملابسات، ولكن التقديرات تشير إلى أن الجهة المشغلة للزوارق السريعة لم تر الزورق الخشبي خلال الليل.