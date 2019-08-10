رئيسة النواب الأميركى تنتقد اتفاق الهجرة الموقّع مع جواتيمالا

وجّهت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، خلال زيارة إلى سان سلفادور، أمس الجمعة، انتقادات شديدة للاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس دونالد ترامب مع جواتيمالا حول الهجرة، مشكّكة خصوصًا بوضعية "البلد الثالث الآمن" التي منحها الاتفاق لهذا البلد.



وكانت "بيلوسي" التي تعتبر من أشرس معارضي ترامب قالت، الخميس الماضي، خلال زيارة إلى جواتيمالا: "إنّ الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الجمهوري مع هذا البلد في نهاية يوليو هو اتفاق معيب وغير إنساني؛ بسبب أوضاع آلاف المهاجرين على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة".



والجولة التي بدأتها بيلوسي في جواتيمالا ثم السلفادور ستشمل أيضًا هندوراس، وهي تهدف إلى التثبّت ممّا إذا كانت جواتيمالا قادرة على استقبال مهاجرين في إطار الاتفاق الذي أبرمته مع الولايات المتحدة.