أزمة جديدة بين واشنطن وبكين بسبب دبلوماسى أمريكى

قالت مورجان أورجتوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إن تقارير وسائل الإعلام الصينية الرسمية عن دبلوماسي أمريكي التقى بزعماء الطلاب في الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ تحولت من غير مسؤول إلى خطر ويجب أن تتوقف.



وأضافت "أورجتوس": "إن السلطات الصينية تعرف تمام المعرفة، إن موظفينا القنصليين المعتمدين يؤدون وظائفهم تمامًا مثل الدبلوماسيين من كل دولة أخرى".



ووصفت "أورجتوس" الصين بأنها تتبع نظام غير سليم للكشف عن الصور والتفاصيل الشخصية للدبلوماسي.



وقالت في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أن تسريب بيانات شخصية عن دبلوماسي أمريكي وصوره وأسماء أطفاله احتجاج رسمي".



وكانت الصين قد نشرت بيانات شخصية وصورة لدبلوماسي أمريكي التقى مع قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ.





