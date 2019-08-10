"الكلاب بتصيف".. افتتاح فندق لاستضافة الكلاب بالغردقة (صور)

للمرة الأولى من نوعها، تشهد مدينة الغردقة تدشين وافتتاح أول فندق لرعاية الكلاب القادمة مع السياح واستضافتها، خلال قضاء السياح عطلاتهم السنوية بالغردقة، حيث أقيم الفندق بمنطقة المزارع شمال المدينة.



وتوفر إدارة الفندق إقامة فى غرف مصممة خصيصا للكلاب، كما يوجد حمام سباحة، وهناك برامج تدريبية للكلاب، منها برامج أمنية وأخرى منزلية.



وحرصت إدارة المكان على توفير مساحات فضاء، كى يمكن تمشية الكلاب وتدريبهم، وتوجد أيضا عيادة بيطرية للكشف على الكلاب.



وأكد أحد العاملين بالفندق، أن الفندق حاليًا يستقبل حجوزات من سياح يصطحبون كلابهم معهم من الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن الفندق يستضيف جميع أنواع الحيوانات الأليفة، لافتًا إلى أنه تم إخطار الفنادق بهذا الفندق الخاص بالكلاب للتنسيق معهم.