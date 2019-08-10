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اقتصاد

النفط يرتفع بفعل هبوط فى المخزونات الأوروبية

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:24 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، أمس الجمعة، بدعم من هبوط في المخزونات الأوروبية والتخفيضات الإنتاجية التي تقودها أوبك على الرغم من تقرير لوكالة الطاقة الدولية أظهر أدنى مستوى لنمو الطلب منذ الأزمة المالية لعام 2008.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.15 دولار، أو 2 في المئة، لتبلغ عند التسوية 58.53 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.96 دولار، أو 3.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 54.50 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار نما بأبطأ وتيرة لتلك الفترة منذ 2008، متضررا من دلائل متزايدة على تباطؤ اقتصادي واحتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ولقيت أسعار النفط دعما من بيانات أظهرت تراجعا طفيفا في مجمل مخزونات الخام والمنتجات النفطية في 16 دولة أوروبية في يوليو تموز مقارنة مع الشهر السابق.

لكن أسعار النفط تبقى منخفضة حوالي 20 في المئة عن أعلى مستوياتها هذا العام التي سجلتها في أبريل.

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