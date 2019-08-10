"تموين بورسعيد": 30% تخفيضات على أسعار السلع الأساسية

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، أنه تم الاتفاق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة على توفير سيارات الشركة لعرض وبيع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن خلال عيد الأضحى المبارك.



وأشار "ثابت"، في تصريحات صحفية، إلى أن السيارات تتضمن احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن المجمدة والسلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بتخفيض ما بين 25% إلى 30%.



وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم طرح دواجن برازيلى بـ37 جنيها للكيلو، وسكر حر معبأ بسعر 9 جنيهات للكيلو، ودقيق معبأ بـ7،50 جنيه للكيلو، وزيت طعام بـ18 جنيها، ومكرونة 400 جم بـ4 جنيهات، وجبن أبيض معبأ بـ13 جنيها للكيلو الواحد.