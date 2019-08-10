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عالم

ترامب يشيد بكولومبيا وينتقد المكسيك بسبب سياسة المخدرات

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:05 ص
جريدة الدستور
وكالات
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احتفلت كولومبيا، أمس الجمعة، بإشادة الولايات المتحدة بها من أجل "التقدم" الذي أحرزته في مكافحة إنتاج الكوكايين، بينما رفضت المكسيك انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها واعتبار أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة تجارة المخدرات.

وظلت كولومبيا والمكسيك في القائمة الأمريكية للدول التي تمثل نقاط عبور رئيسية للمخدرات أو تنتج كمية كبيرة منها، والتي كشف عنها ترامب مساء الخميس، إلا أن الرئيس تحدث عن كولومبيا والمكسيك بعبارات مختلفة تمامًا.

وقال ترامب في لائحته، إن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي حقق تقدمًا مبكرًا في تقليص المستويات القياسية لزراعة الكوكا وإنتاج الكوكايين التي ورثها من سلفه.

ورحب دوكي، أمس الجمعة، باعتراف المجتمع الدولي بالجهود التي تبذلها كولومبيا.

وعن المكسيك، قال ترامب: "إن المكسيك تحتاج إلى القيام بالمزيد لوقف تدفق المخدارت القاتلة إلى بلادنا".

وردت حكومة الرئيس اندريس مانويل لوبيز اوبرادور قائلة: "إن المكسيك تكافح إنتاج وتهريب المخدرات بتكلفة بشرية ومادية كبيرة".

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