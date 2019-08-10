السيطرة على حريق محدود أمام كلية التربية النوعية ببورسعيد (صور)

سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم السبت، على حريق محدود في وحدة سكنية بإحدى العمارات أمام كلية التربية النوعية، دون خسائر في الأرواح.



تلقت الحماية المدنية ببورسعيد بلاغًا باندلاع حريق في وحدة سكنية بالدور الأخير في عمارة أبو عمر بشارع 26 يوليو أمام كلية التربية النوعية، وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المنطقة، وتم السيطرة علي الحريق قبل انتقاله للوحدات السكنية المجاورة.



وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتوصل إلى أسباب اندلاع الحريق.