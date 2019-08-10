70 مليون دولار خسائر شهرية للقطاع الاقتصادى فى غزة

أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري) في قطاع غزة، تقدر بنحو 70 مليون دولار؛ بسبب الحصار وأزمة المقاصة والرواتب والأزمات المتفاقمة.



وشدد "الخضري"، على أن واقع المصانع والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، حيث أغلق طيلة 14 عامًا من الحصار نحو 3500 مصنع وورشة ومحل تجاري.



وأشار إلى أن غزة تشهد إغلاق يومي لمحال تجارية ومصانع وورش ومتاجر، ما يعني زيادة كبيرة في عدد المُتعطلين عن العمل من عمال وفنيين، إضافة للخسائر الكبيرة، لافتًا إلى أن نسب الفقر والبطالة مرتفعة أصلًا.



وأوضح "الخضري" إلى أن نسبة الفقر تجاوزت الـ 85%، فيما تزيد نسبة البطالة عن الـ 60%، ونسبة دخل الفرد اليومي نحو 2 دولار، إضافة إلى أن عشرات آلاف الخريجين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعانون البطالة وقلة فرص العمل.