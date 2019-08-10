منصور: نطالب المجتمع الدولى بإدانة زيارة نتنياهو إلى رام الله

بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (دولة بولندا) للمرة الثالثة على التوالي هذا الأسبوع، وذلك لمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لمواجهة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل على أرض فلسطين المحتلة والتي كان آخرها الإعلان عن إقامة 650 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" قرب مدينة رام الله.



وقال السفير منصور: "إن نتنياهو توجه بالمروحية إلى المستوطنة المقامة أساسا بشكل غير شرعي على أراض فلسطينية مصادرة، ووضع حجر الأساس لإنشاء الوحدات الاستيطانية الجديدة في رام الله، وقد بلغ اجتراء إسرائيل وانتهاكاتها للقوانين والشرعية الدولية أعلى المستويات. ينبغي إدانة هذا الحدث كي لا يمر مرور الكرام."



وأضاف، "إن غياب المحاسبة والمساءلة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع السلطة القائمة بالاحتلال، أو الضغط عليها لتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن لوقف الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يشجع إسرائيل على الاستمرار في ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".