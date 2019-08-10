اندلاع مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى القدس المحتلة

اندلعت في ساعة متأخرة، من مساء أمس الجمعة، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجسر الذي يفصل بين بلدتي سلوان وجبل المكبر جنوب شرق العاصمة المحتلة.



وأفادت مصادر محلية من بلدة جبل المكبر لمراسل "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الجسر ووضعت حاجزا لتفتيش المركبات الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان وتخلله إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الصوت تجاههم بشكل عشوائي، دون ان يبلغ عن اصابات.



يأتي هذا فيما اعترض مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، مجموعة من مسير "امشي- تعرّف على بلدك" قرب قرية جيبيا شمال رام الله، ومنعوهم من مواصلة مسيرهم للتعرف على المنطقة.