مستوطنون يعترضون مسيرة برام الله

اعترض مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، مجموعة من مسير "امشي- تعرّف على بلدك" قرب قرية جيبيا شمال رام الله، ومنعوهم من مواصلة مسيرهم للتعرف على المنطقة.



وأفاد مصدر في المجموعة لـ"وفا" بأن عددا من المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال اعترضوا طريق المجموعة أثناء تجوالها في أراضي قرية جيبيا ومنعوهم من مواصلة طريقهم وأجبروهم على العودة.



يذكر أن مجموعة "امشي- تعرّف على بلدك"، تواصل التجوال الأسبوعي على المعالم الفلسطينية، الاجتماعية، والطبيعية، والتراثية، كمحاولة لتجاوز المحددات العنصرية التي يفرضها الاحتلال على الأرض من خلال تنظيم مسارات للمشي، تحدوها رؤية الارتباط بفلسطين، والتعرف عليها أرضًا وتاريخًا وثقافةً.



ومن أبرز أهداف مسارات الفريق الاستراتيجية هو: التعريف بفلسطين داخليًا وخارجيًا، وتوثيق المسارات من حيث المعلومات الجغرافية والتاريخية والتنوع الحيوي، ونشر ثقافة المشي والتوسع بها كفعل مقاوم.